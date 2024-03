Weißes Pulver an Nase: Mann attackierte Polizisten

Heftiger Föhn, ein Abfallcontainer und ein Auto: Diese „Zutaten“ führten am späten Samstagnachmittag in Innsbruck zu einem Polizeieinsatz. Im Zuge dessen stießen die Beamten auch auf den Besitzer, der - wie sich herausstellte - Drogen in seinem Wagen gebunkert hatte. Rückstände davon hatte er offenbar auch an seiner Nase. Letztlich eskalierte die Situation.