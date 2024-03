WSG Tirol ist auf der Jagd nach einem Sternchen

Jetzt geht es um den Klassenerhalt

Dass seine (überraschende) Ankündigung des Rücktritts mit Saisonende zur gelösten Atmosphäre am Platz (auch) beigetragen haben könnte, kam dem scheidenden Coach nicht in den Sinn: „Weil mein Rückzug nichts ändert. Weder für die Spieler, die weggehen werden, noch für die, die dableiben“, zuckt Silberberger die Achseln. Jetzt geht es um den Klassenerhalt in der Bundesliga – dann erst werden in Wattens die Karten neu gemischt. Und wer künftig das Kommando hat, steht nach wie vor in den Sternen.