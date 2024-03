Rapidler zu Glasner? Fehlalarm im „Kristallpalast“

Fan-Drohungen und Falschmeldung

Und wenn, sind es Dinge abseits des Rasens: So drohen Ultra-Fans wegen eines Zwists mit der Klubführung heute beim Heimspiel gegen Luton mit einem Stimmungsboykott. Dazu lernt Glasner, mit täglichen Fake News zu leben. Allen voran in Medien bezüglich Transfers: So hieß es gestern, der Trainer hätte seinem Klub das Rapid-Duo Matthias Seidl/ Leo Querfeld als Sommer-Zugänge ans Herz gelegt. Die „Krone“ erfuhr aber: Es handelt sich um einen „Fehlalarm!“