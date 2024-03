Diese Abwehr-Türme halten fast jedem Angriff stand

„Wir wissen, was wir an ihnen haben. Sie verfügen über viel Zweikampfqualität und viel Dynamik am Ball“, lobt Trainer Gerhard Struber sein Prunkstück in der Verteidigung. Das beim Kuchler aber auch das ein oder andere Mal für Herzklopfen sorgt. Beide haben durchaus einen Hang zu offensiven (Harakiri-)Aktionen und sind über die ganze Spielzeit nicht hinten zu halten. „Sie beteiligen sich spielerisch. Es sollte nur alles immer in der richtigen Balance sein, um nicht in einen Konter zu geraten“, sagte Struber.