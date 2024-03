Große Demo: „Wenn wir streiken, steht alles still“

Draußen war es kalt, doch die Grazer Straßen füllten sich. Etwa 2200 Frauen und Männer versammelten sich laut Polizei-Schätzungen am Freitagabend am Karmeliterplatz, um anlässlich des Weltfrauentags für Rechte und Freiheiten zu demonstrieren. „Abortion is a Human Right“ und „Smash the Patriarchy“ stand auf ihren Schildern geschrieben.