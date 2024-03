Sohn stach bei Streit mit Messer auf Vater ein

Am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr kam es in der Wohnung einer ukrainischen Familie in Feldbach zu einem Streit zwischen dem hochgradig alkoholisierten Sohn und seinem Vater. Die Wohnsituation der Flüchtlingsfamilie ist sehr beengt. Als der betrunkene Sohn dann auch noch seine Freundin mit nach Hause brachte, kam es zu einer heftigen Diskussion mit dessen Vater. Auf einmal zückte der 18-Jährige ein Taschenmesser und ging damit auf das Familienoberhaupt los, stach ihm mehrmals in den Oberkörper. Beim Versuch, dazwischenzugehen, erlitt auch seine Mutter Schnittverletzungen an den Händen. Die 38-Jährige verständige die Unterkunftgeberin und diese setzte die Rettungskette in Gang.