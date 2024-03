Schwester Laura: „Ich bete auch für Sturm Graz“

Das Fußballspielen lernte die gebürtige Kosovarin von ihren fünf Brüdern. „In der Schule war ich eine der besten Fußballspieler. Mich hat Fußball immer begeistert. Stundenlang bin ich bei den WM-Spielen vor dem Fernseher gesessen, habe mir bei diesen Spielen und von den großen Fußballern auch die Tricks abgeschaut“, erinnert sich die stets gutgelaunte Ordensfrau, die 2015 nach Österreich kam und nun seit drei Jahren im Kloster Seggauberg lebt. Dort feilt sie auf der grünen Glockenwiese an ihrer Spieltechnik, sprintet im Habit dem Ball hinterher, scheut auch keinen Köpfler, achtet aber tunlichst darauf, beim seligen Solospiel am grünen Rasen keine Spuren am schwarz-weißen Ordensgewand zu hinterlassen.