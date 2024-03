7:0! KAC löst die Bremse und putzt Vorarlberg weg

Auch im dritten Viertelfinal-Duell gegen Vorarlberg brauchten die Rotjacken etwas Anlaufzeit. Aber spätestens als Kapitän Hundertpfund den KAC aus kurzer Distanz in Führung brachte (13.), ging der Knopf völlig auf. Keine Minute später erhöhte Ganahl nach einem Alleingang auf Gäste-Goalie Madlener, in Minute 16 staubte Mursak am zweiten Pfosten zum 3:0 ab. Dazu klopften die Hausherren noch dreimal auf Metall.



Zwei Doppelpacks

Und auch im zweiten Abschnitt ging’s in dieser Tonart weiter, der KAC drückte durchgehend–und traf auch eiskalt! Ganahl und Hundertpfund mit ihren jeweils zweiten Toren sowie Obersteiner und Jensen Aabo erhöhten auf 7:0 nach 40 Minuten. Am Ende blieb‘s beim 7:0 und der Offensiv-Rost ist bei Klagenfurt endgültig abgeschüttelt. In der Serie steht’s somit 2:1 für den KAC.