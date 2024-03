Österreich zum EM-Quali-Auftakt gegen Deutschland!

Nach dem Auftakt gegen die Deutschen geht es für die ÖFB-Frauen in der höchsten Spielklasse in Pool A4 am 9. April mit einem Auswärtsspiel in Polen weiter. Danach folgt am 31. Mai (heim) bzw. 4. Juni (auswärts) ein Doppel gegen Island. Abgeschlossen wird die Gruppenphase im Juli kurz vor bzw. nach dem Finale der Männer-EM in Deutschland (14. Juli). Die Österreicherinnen empfangen am 12. Juli Polen, am 16. Juli tritt die Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann in Deutschland an.