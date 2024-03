„Wird eine Frau Mutter, gilt das alte Rollenbild“

Teilzeit auch für Kinderlose interessant

Was für Mütter eine Notlösung ist, streben aber auch 23 Prozent der Frauen ohne Kinder an. Unterschiedlich nur die Beweggründe: Mütter nennen als Hauptgrund für Teilzeit die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf, Frauen ohne Kinder wünschen sich mehr Zeit für Hobbys, Weiterbildung oder führen Stress und Druck in der Arbeit als Gründe an.