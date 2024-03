Brand: Mutter und Sohn (3) von Balkon gerettet

Schock für eine fünfköpfige Familie in der Nacht auf Donnerstag in Kematen in Tirol: Im Wohnzimmer des Einfamilienhauses war plötzlich ein Feuer ausgebrochen. Während der Vater den Brand bekämpfte und zwei Töchter ins Freie liefen, retteten sich Mutter und Sohn (3) auf den Balkon. Die Feuerwehr musste sie bergen.