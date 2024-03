Neue Pflege-Ära im Außerfern mit „Haus Sintwag“

Im Bezirk Reutte musste in der Pflege etwas geschehen, das Außerfern war unterversorgt. Und akrat brachte der Pflegeverband mit seinen 37 Gemeinden eine Lösung zustande: Das Pflegeheim Ehrenberg im Krankenhausareal in Ehenbichl sollte um 62 neue Betten erweitert werden. Der Spatenstich des gewaltigen Baukörpers, den die WE (Wohnungseigentum) nach gewonnenem Bauträgerwettbewerb errichtete, erfolgte im Juli 2022. Nach nur eineinhalb Jahren feierte man am Mittwoch die Fertigstellung des „Hauses Sintwag“ mit der symbolischen Übergabe an den Verband.