Das Tiroler Außerfern holt in der Altenpflege auf

Auf dem Areal des Bezirkskrankenhauses in Ehenbichl bei Reutte entsteht in den nächsten eineinhalb Jahren ein zusätzliches Pflegeheim mit 62 Betten. Eine direkte Anbindung an das Bestandsgebäude des Wohn- und Pflegeheims „Haus Ehrenberg“ und das Spital bringt viele Synergien.