Grazer Schlepperprozess: 10 Angeklagte verurteilt

Im Grazer Straflandesgericht sind am Montag acht Männer und zwei Frauen wegen Schlepperei für schuldig befunden worden. Sie sollen in unterschiedlichen Konstellationen an illegalen Transporten von Personen mitgewirkt haben. Die unbedingten Haftstrafen reichen bis zu drei Jahren und drei Monaten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.