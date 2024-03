Funde aus gekapertem Schiff erstmals geöffnet

„Das war wie an Weihnachten!“

Darunter befinden sich auch die versiegelten Pakete, die das Forschungsteam aus Oldenburg, Großbritannien und von den Färöer-Inseln am Mittwoch zum ersten Mal öffneten. „Das war wie an Weihnachten, weil man vorher nicht wirklich weiß, was darin ist“, erzählte Haasis. In einem Paket sei ein rot-blauer Strickpullover gefunden worden. „Der sieht noch so aus, als wäre er gestern verschickt worden“, sagte der 39-Jährige (siehe Bild oben).