Schalttag forderte fünf Verletzte in Tirols Bergen

Ordentlich gefordert waren Tirols Einsatzkräfte am Donnerstag. Zum Stubaier Gletscher mussten die Hubschrauber dreimal anrücken. In Sölden im Ötztal funktionierte der Einsteig in den Lift anders als geplant. Und in Pill (Bezirk Schwaz) endete eine Skitour mit dem Sturz in eine Senke.