Zwei Juristen brillierten beim Hearing im Rathaus

Zwölf Stunden dauerte am Mittwoch im Rathaus Klagenfurt das Hearing der acht Kandidaten im Rennen um einen neuen Magistrats-Direktor, nach einer Sitzung der Kommission wurde der Favorit spätabends bekannt gegeben: Dem Stadtsenat wird nächste Woche vorgeschlagen, Jürgen Dumpelnik oder Michael Zernig als neuen Magistratsdirektor zu bestellen. Die endgültige Wahl nimmt der Gemeinderat vor. Dumpelnik ist Aufsichtsratsvorsitzender der Klagenfurter Stadtwerke und hatte Polit-Karriere in Graz gemacht, Überraschungsmann Michael Zernig ist Amtsleiter in Ebenthal.