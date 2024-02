Pinker „Robin Hood“ kämpft gegen ORF-Landesabgabe

Abschaffung bisher nicht möglich gewesen

In Tirol sind es 3,10 Euro pro Monat. Das Geld ist für Kultur- und Kunstvorhaben gedacht. „Bisher wurden durch die Landesabgabe in Tirol jährlich rund 13 Millionen Euro eingenommen“, rechnete am Mittwoch Tirols Neos-Chef und Landtagsabgeordneter Dominik Oberhofer vor, „nur zehn davon fließen in die Kultur, die restlichen drei fließen in den Bereich Soziales, aber niemand weiß genau, was wirklich damit passiert.“