Großes Rezessionsjahr: AVL baut 200 Stellen ab

Konkret steht für 70 Mitarbeiter in den kommenden Monaten die Kündigung an, weitere 130 Personen werden aufgrund von Pensionierungen und Streichungen im Stellenplan das Unternehmen verlassen müssen. Und so werden ab 2024 nur mehr etwa 4100 Mitarbeiter am Grazer Standort der AVL arbeiten, was einem Abbau von immerhin 5 Prozent der Stellen in der Landeshauptstadt entspricht.