Kurioser „Scheich-Platzsturm“ nach Elfmeter-Pfiff

Beim Stand von 0:0 ertönte in der 65. Minute ein Pfiff - der Schiedsrichter hatte auf Elfmeter für Al-Sadd entschieden. Eine umstrittene Entscheidung, die den Präsidenten von Al-Wakrah augenbicklich in Rage versetzte. Der Scheich erhob sich von seinem Logen-Platz und raste in Richtung Spielfeld.