Drogen, Böller: Mutter zeigt eigenen Sohn (14) an

188 verbotene Böller

Also klingelte die Polizei auch beim Elternhaus des 15-Jährigen. Dort stießen die Beamten auf ein wahres Pyrotechnik-Lager. Nicht weniger als 188 Stück wurden dort gefunden, teilweise sogar von der gefährlichsten Kategorie F4. Sie haben allesamt kein Prüfzeichen und keinen Aufdruck in deutscher Sprache. „Sie wurden daher vermutlich an der tschechischen Grenze gekauft“, heißt es von der Polizei. Auf die beiden Burschen kommen nun zahlreiche Anzeigen zu.