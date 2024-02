Heimübernahme ist fix: „Wir sind erleichtert“

Der 1. März hat wochenlang gewackelt, doch jetzt steht er endlich. Nach umfassender Klärung verschiedener Haftungsfragen durch Wirtschaftsprüfer will die Stadt Salzburg nächsten Freitag das Senecura-Haus im Stadtteil Lehen übernehmen. Ein dafür nötiger Amtsbericht wurde kurzerhand diese Woche fertiggestellt. Am Montag behandelt der Salzburger Stadtsenat die Übernahme. Der Beschluss darüber soll in einem für Montag anberaumten Sonder-Gemeinderat fallen.