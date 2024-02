Die vielen Spielarten der Erotik auf einer Bühne

Vorlieben, Fetische, Konsens, Macht: Mit „Articulated“ wagt Victoria Fux als Regisseurin und Darstellerin einen Rundumschlag zum Thema Sex - und lasst dabei wenig aus. Sie klimpert mit dicken Wimpern und stöhnt ins Mikrofon: „Alles, was Sie heute sehen, passiert nur in Ihrer Fantasie.“ Und so beginnt die Fantasiereise, auf der sie Nora Köhler als Kätzchen, Sexpuppe und „Mater Dolorosa“ begleitet.