„Stadtteil so groß wie das O-Dorf steht leer!“

Aufschrei aus dem Kinderdorf

Auf den Anstieg psychischer Belastungen bei Kindern, Jugendlichen und Familien verwies am Mittwoch Christian Murer, der Leiter des SOS Kinderdorfes in Imst. Durch Corona, Kriege, Klimawandel und hohen Medienkonsum seien Familiensysteme auf eine harte Probe gestellt. Man fordert mehr Plätze für „Eltern-Kind-Wohnen“. Hier sei das Land Tirol in der Pflicht. „Derzeit gibt es in Imst in diesem Bereich Plätze für sechs Familien, zwei weitere seien zudem noch in Innsbruck ausgelagert“, sagt Andrea Worsch, die pädagogische Leiterin. „Wir bräuchten aber definitiv noch zwei weitere Plätze. Diesbezügliche benötigen wird dringend die öffentliche Hand und eine damit verbundene Finanzierung“, fordert Worsch.