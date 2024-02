„Das ist bei uns und bei den Grünen voll drin“

Durch einen Freund kam David Fischer schon in der Volksschule zur Austria - und ist geblieben. „Mir hat das Flair von Anfang an getaugt und dazu mag ich einfach die Farbe Violett“, lächelt der 41-Jährige. Seit ewigen Zeiten hat der Super-Fan ein Abo: „Erst auf der Nord, dann auf der West, jetzt auf der Ost.“ Beim Derby am Sonntag in Hütteldorf ist der Gastronomie-Experte natürlich auch dabei. Er ist überzeugt: „Unsere Ungeschlagen-Serie im neuen Rapid-Stadion geht weiter. Das ist in unseren Köpfen und auch in jenen der Grünen drin. Jeder Austrianer wird sich wieder zerreißen.“