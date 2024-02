„The Office“-Star Ewen MacIntosh mit 50 gestorben

Seine Paraderolle Keith Bishop in „The Office“ spielte der britische Schauspieler und Komiker von 2001 bis 2003. 2014 war er neben Luke Perry in dem Film „The Beat Beneath My Feet“ zu sehen. In „Little Britain“ spielte er in 2 Folgen einen Busfahrer und auch in Ricky Gervais‘ „After Life“ hatte er 2022 einen Gastauftritt.