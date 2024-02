Zwei Auslosungen bringen spannende Duelle

Richtungsweisender Spieltag, Olympia-Quali in Hannover

Neben unserem Live-Spiel zwischen dem Dritt- und Viertplatzierten kommt es auch zum Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer Handball Tirol und Hard. Außerdem sehnt sich Hollabrunn nach einem Sieg - den bislang einzigen haben sie im Herbst zu Hause gegen Ferlach eingefahren. Die Weinviertler treten an diesem Wochenende die schwierige Auswärtsfahrt nach Kärnten an. Und auch für alle anderen Teams heißt es: Punkte sammeln, um den Grunddurchgang bestmöglich abzuschließen. Zum Abschluss werfen wir mit HLA-Geschäftsführer Christoph Edelmüller einen Blick auf die Olympia-Qualifikation (14.-17.3. in Hannover), wo Österreich auf Deutschland, Kroatien und Algerien trifft. Kompakt sehen Sie alles in unserem Magazin per Video!