„Und plötzlich hatte ich eine Flasche im Hals“

Schwere Körperverletzung, sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person – und versuchter Mord: Die Liste der Anklagepunkte, der sich der 26-Jährige in Innsbruck vor Gericht stellen muss, ist lang. Am schwersten wiegt aber der Vorfall, der sich am 5. August 2023 gegen 4 Uhr in der Früh in den „Bögen“ ereignet hatte.