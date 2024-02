„Sehe die Aufgabe auch als Friedensmission“

Überzeugungsarbeit geleistet

Zwei Stunden später wurde Rapids Pfarrer Christoph Pelczar zum neuen Obmann des Klubs gewählt - und brachte Holzknecht schließlich zur Besinnung. „Ich habe ihn an den Wangen gepackt, davon überzeugt, dass er hier für viele ein Vorbild ist und bleiben muss“, lacht Pelczar beim gestrigen Lokalaugenschein der „Krone“ in der Kirche Weikendorf. Die übrigens einem Fußball-Museum gleicht. Zahlreiche unterschriebene Trikots hängen an den Wänden. „Ich bin ehrenamtlich noch als Mental-Coach im Einsatz, freue mich, wenn ich den Spielern den richtigen Weg zeigen kann.“