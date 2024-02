Sportdirektor Kehl wirft Dortmundern Arroganz vor

Der BVB war bereits in der 8. Minute durch Niclas Füllkrug in Führung gegangen, blieb ab dann jedoch blass. In der 63. Minute war es dann Wolfsburgs Yannick Gerhardt, der zum 1:1-Endstand traf. Für den BVB war es das zweite Unentschieden in den letzten drei Spielen, in der Tabelle beträgt der Rückstand auf Leader Bayer Leverkusen mittlerweile satte 17 Zähler.