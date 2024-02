Horrorserie mit viel Schmäh aus Österreich

Er spielt den schüchternen Simon: „Simon ist der Einzige in dieser Vierergruppe, der normal und ohne Superkräfte ist. Er muss sich so durchschlagen und kriegt sein Leben eigentlich sehr gut auf die Reihe. Aber was das Thema Dating und Liebe angeht, ist er noch ziemlich unbeholfen.“ Ob Simon und Natalie zwischen all den Dämonen und Vampiren zusammenfinden, ist ab sofort auf Amazon Prime zu sehen...