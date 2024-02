Deutsche Bundesliga in Konferenz - ab 15.30 Uhr

Xabi Alonso hat Leverkusen am Tag des Spiels in Heidenheim vor genau 500 Tagen übernommen. Mit ihm holte die Werkself in 47 Bundesliga-Spielen genau 100 Punkte. Außerdem war Leverkusen nach 17 der 21 Spieltage Erster, stellte damit den Vereinsrekord ein (2009/10) - nun gibt es unabhängig vom Ausgang des Heidenheim-Gastspiels eine neue Bestmarke.