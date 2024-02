RC Lens gegen SC Freiburg - ab 21 Uhr LIVE

Lens‘ erste Champions-League-Saison seit 21 Jahren endete mit einem dritten Platz und damit der Qualifikation für die Play-offs der Europa League, wo sie auf Freiburg treffen, das sich zum zweiten Mal in Folge in dieser Phase befindet. Der Klub von ÖFB-Verteidiger Danso beendete die Gruppe B mit acht Punkten aus sechs Spielen und lag damit einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten PSV Eindhoven. Durch einen 2:1-Sieg am 6. Spieltag gegen Sevilla stiegen sie vor dem letztjährigen Meister in die Europa League ein.