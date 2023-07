Rektorin für die Medizinische Universität Graz

Nach ihrem Studium in ihrer Heimatstadt leitete sie etwa die Abteilung für allgemeine Anästhesiologie an der renommierten Cleveland Klinik in den USA, nunmehr ist sie dort Vizedirektorin für Forschung. Auch an der Med Uni leitet sie seit 2020 eine Forschungseinheit. Sie hat mehr als 250 wissenschaftliche Artikel publiziert, nun wird sie als erste Frau überhaupt der Grazer Med Uni vorstehen. Sie wird am 15. Februar 2024 die Nachfolge von Langzeitrektor Hellmut Samonigg antreten.