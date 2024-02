Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Roxy (14 Jahre alt) hat mit ihrem Frauchen in großer Harmonie zusammengelebt. Nun muss die Besitzerin in ein Pflegeheim und kann ihre geliebte Samtpfote leider nicht mitnehmen. Roxy spürt, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war. Sie ist unsicher, launisch, etwas kratzbürstig und verteidigt ihr Revier. Was die unsichere Katzendame braucht, sind geduldige Katzenfreunde mit starkem Charakter, die in einem kinderlosen Haushalt leben und ihr Vertrauen erobern. Wer verhilft Roxy dazu, wieder ihre anschmiegsame Seite zeigen zu können? Interessenten melden sich bitte unter 0664/151 61 22.