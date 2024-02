Neuer Ablöse-Weltrekord im Frauen-Fußball

Der neue US-Klub aus der Region San Francisco in Kalifornien zahle unter anderem die volle Ablöseklausel. Zudem seien erfolgsabhängige Bonuszahlungen in Gesamthöhe von umgerechnet rund 70.000 Euro vereinbart worden. In ihren offiziellen Mitteilungen zum Wechsel nannten allerdings weder Madrid noch der Bay FC irgendwelche Zahlen.