Harry „will nicht mit Camilla im selben Raum sein“

„Prinz Tapfer ist er nicht“

Die britische Journalistin Petronella Wyatt schrieb in einem Kommentar für „Telegraph“ darüber, dass der 39-Jährige offenbar eine solche Antipathie gegen seine Stiefmutter haben soll, dass er nicht dieselbe Luft wie sie atmen will. „Ich habe gehört, dass Harry nicht im selben Raum wie seine Stiefmutter sein wollte, als er mit dem König über dessen Krebs-Diagnose sprach“, so die Autorin.