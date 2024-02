Ein Ausrufezeichen

Einen guten Moment erwischte hingegen Sturm, um in der heimischen Bundesliga ein Ausrufezeichen zu setzen. Auch wenn Salzburg vielleicht etwas besser war, tut dieses 1:1 extrem gut. Weil die Steirer gesehen haben, dass sie auch auswärts beim Meister punkten können - das gibt Selbstvertrauen! Während die Austria, Rapid und der WAC um den rettenden Rang sechs zittern werden, sagt Sturm den Salzburgern den Kampf an. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wer weiß, was im Sommer in Graz passiert, Erfolgsgaranten wie Christian Ilzer oder Sportdirektor Andreas Schicker sind auch international heiße Aktien. Mein Tipp? Sturm liefert dem Serienchampion bis zum Finish einen heißen Kampf, auch der LASK wird noch eine gewichtige Rolle spielen - weil nach der Punkteteilung sowieso alles von vorne beginnt. In unserer Liga geht es endlich wieder heiß her!