Titel verteidigt! Katar gewinnt Asien-Cup 2024

Das Heimteam besiegte am Samstag im Finale vor 86.492 Zuschauern in Lusail Außenseiter Jordanien mit 3:1 (1:0). Matchwinner war Akram Afif, der alle drei Tore der Kataris schoss (22., 73., 95.). Der 27-jährige Stürmer traf dabei jedes Mal vom Elfmeterpunkt aus. Für die Jordanier hatte Yazan Al Naimat das 1:1 erzielt, was schlussendlich aber zu wenig war.