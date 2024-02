Wenn der Vater erstmals gegen den Sohn

Erst Freitagabend war es fix: Thomas Wagner, der im Sommer vom SC Magdeburg zu Handball Tirol wechselte, tritt heute mit dessen Future Team Innsbruck in Salzburg (SZ Nord, 19) an. Und trifft damit im Zweitliga-Spiel erstmals in der noch jungen Karriere auf seinen Vater Herbert Wagner, der UHC-Trainer ist.