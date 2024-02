Brief an Fans: „Da bekomme ich noch Gänsehaut!“

Emotional. Offen. Ehrlich. Manfred Fischer nimmt sich oft kein Blatt vor den Mund, geht voran, redet sowohl auf dem Spielfeld als auch bei den Interviews Klartext. So meldete sich Austrias Kapitän bereits vor dem morgigen Heim-Restart gegen Hartberg mit einem persönlichen Brief an jedes Mitglied: „Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei diesem geilen Verein und habe mich noch nie so zu Hause gefühlt wie hier. Einen großen Anteil daran habt Ihr, die Fans. Auch wenn es sportlich nicht immer nach Wunsch läuft, spüren wir stets eure Unterstützung. Davor ziehe ich den Hut, weil es nicht selbstverständlich ist.“