Spielerfrau war in Nackt-Sendung eingeladen

Werbung in eigener Sache macht sie nun mit ihrem Podcast und auf TikTok, wo sie bereits über 200.000 Follower hat - und das, mit durchaus privaten Details. So erzählt sie von ihrer katholischen Rocker-Familie, ihrem tödlich verunglückten Stiefvater, ihrem EX-Freund in Haft und ihrer Vergangenheit in einem Berliner Erotik-Klub.