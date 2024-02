Nations League Auslosung ++ Davis Cup gegen Türkei

Österreich fiebert den Gruppengegnern in der Nations League entgegen, die BT Füchse landen gegen Krems den ersten Sieg im neuen Jahr und Österreichs Davis-Cup-Team bekommt es im Herbst mit der Türkei zu tun - das und noch mehr sind unsere Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 8. Februar.