Benzinkanister gefunden: Besitzer legte wohl Feuer

„Noch keine stichhaltige Erklärung“

An vier Stellen war Benzin verschüttet und an drei angezündet worden. Ein Kanister wurde sichergestellt, so Pfandler. Die Brandursachenermittlung bezeichnete er am Donnerstag als abgeschlossen, das Motiv der Tat bleibe vorerst ungeklärt. Es gebe „noch keine stichhaltige Erklärung“, sagte der LKA-Chef.