Freilaufende „Terror-Bubis“: Antworten gefordert

Für große Empörung sorgte der „Krone“-Bericht über jene beiden Jugendlichen (15, 16), die in Bruck an der Mur die Klasse des Jüngeren in die Luft jagen wollten. Im Internet suchten sie nach Anleitungen für Sprengsätze, verschickten Enthauptungs-Videos und zierten ihre Profilbilder mit IS-Flaggen.