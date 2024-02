Sturmböen fegten mit 115 km/h über das weite Land

Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h wurden am Montag auf dem Jauerling im Bezirk Krems gemessen, auf der Buchbergerwarte im Wienerwald zwischen Maria Anzbach und Neulengbach erreichten die Böen 112 km/h, berichten Meteorologen. Der Sturm hielt die Einsatzkräfte in ganz Niederösterreich in Atem. Allein am Vormittag mussten hier Feuerwehren mehr als 70-mal ausrücken. Vor allem im südlichen Wiener Umland galt es, die Spuren des mitunter orkanartigen Windes zu beseitigen.