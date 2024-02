Der Goaßlklang peitschte durch Viehhausen

Wenn man als Kind nicht schon mit dem Schnalzen beginnt, lernt man es mit 16 oder 17 nicht mehr richtig“, sagt Sebastian Zehentner mit Blick auf seine beiden Kinder (5 und 7), die die Peitsche mit Nylonschnur an der Spitze auch schon in der Hand haben. Beim 69. Rupertigau Preisschnalzen in Viehhausen gingen vor bis zu 5000 Zuschauern Brauchtum und Wettbewerb Hand in Hand. Am Sonntag maßen sich 147 Gruppen aus Bayern und Salzburg. Am Ende gewann die Pass Siezenheim II.