Schnalzer vertrieben bei Sonnenschein den Winter

Vinzenz (8) ist bei der Schnalzergruppe in Perach (Bayern) dabei, weil ihn sein Freund Johannes (8) zu einem Training mitnahm. „Wir haben erst Anfang Jänner angefangen“, erzählen die Buben und zeigen stolz ihre mit Pflastern verklebten Blasen an den Händen. Seitdem schnalzen sie mit Leib und Seele und finden: „Es ist cool, dass man sich auspowern kann!“ Am Sonntag, dem zweiten Tag des Preisschnalzens, treten die Erwachsenen in 147 Gruppen aus dem gesamten Rupertigau gegeneinander an.