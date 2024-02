Mustapha-Tor reicht Düsseldorf in Paderborn nicht

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Liga in Deutschland einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg erlitten. Am Sonntag unterlagen die Düsseldorfer beim SC Paderborn mit 3:4, ein Tor von Marlon Mustapha reichte für die Gäste nicht. Der mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselte Österreicher erzielte in der 56. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3 aus Sicht der Fortuna. Durch die zweite Niederlage hintereinander blieb Düsseldorf auf dem fünften Platz.