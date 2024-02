„Weiter Vizekusen“: Bayern sticheln vor Titelkampf

„Wir werden die so lange nerven mit unseren Siegen, bis die nervös werden! Samstag wird ein spannendes Duell, ich bin überzeugt, die Mannschaft weiß, worauf es ankommt“, erklärte Hainer nach dem Sieg der Bayern gegen Mönchengladbach (3:1) und blickt so schon auf das Gipfeltreffen gegen Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr). Gegenüber „Bild“ erklärte er, dass Bayern alles dafür tun werde, damit Leverkusen weiterhin „Vizekusen bleibt“.